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e-Devlet hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor! 15 yaş altı için kimlik başvurusu için yapılabilecek

A Haber
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Giriş: 11.09.2021 13:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, e-Devlet sistemi üzerinden verilen hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Yeni dönemde kamu kurumlarının personel alımlarına ilişkin başvuru ve sonuçlar, e-Devlet üzerinden açıklanabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.
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