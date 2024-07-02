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Düzensiz göçmenlere operasyon

İHA
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Giriş: 02.07.2024 09:21
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
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Düzensiz göçmenlere operasyon
Düzensiz göçmenlere operasyon
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