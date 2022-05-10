10 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Düzensiz göçmenler nasıl gönderiliyor? Geri gönderme merkezi nasıl çalışıyor?

Düzensiz göçmenler nasıl gönderiliyor? Geri gönderme merkezi nasıl çalışıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2022 14:27
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışmalar sürüyor. Kurallara uymayan 41 bin Suriyeli ve Afgan sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 320 bini geçti. Düzensiz göçmenler nasıl gönderiliyor ve Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemler neler?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düzensiz göçmenler nasıl gönderiliyor?
Düzensiz göçmenler nasıl gönderiliyor?
Korkunç savaş senaryosu!
Korkunç savaş senaryosu!
Başkent’te FETÖ ve DEAŞ operasyonu!
Başkent'te FETÖ ve DEAŞ operasyonu!
Kaçırılan Türklerin durumu nasıl?
Kaçırılan Türklerin durumu nasıl?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türk savaş pilotları nasıl yetişiyor?
Türk savaş pilotları nasıl yetişiyor?
3 yeni proje duyuruldu!
3 yeni proje duyuruldu!
Otomotiv sektöründe tedarik krizi!
Otomotiv sektöründe tedarik krizi!
Israrlı takibin cezası can yakacak
Israrlı takibin cezası can yakacak
Bakan Bilgin’den zam açıklaması!
Bakan Bilgin’den zam açıklaması!
Canlı yayında çağrı: İfşa edin
Canlı yayında çağrı: İfşa edin
Tarihi çeşmeyi yıktılar!
Tarihi çeşmeyi yıktılar!
Daha Fazla Video Göster