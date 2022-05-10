10 Mayıs 2022, Salı
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Düzensiz göçmenler nasıl gönderiliyor? Geri gönderme merkezi nasıl çalışıyor?
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışmalar sürüyor. Kurallara uymayan 41 bin Suriyeli ve Afgan sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 320 bini geçti. Düzensiz göçmenler nasıl gönderiliyor ve Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemler neler?