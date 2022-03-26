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Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı 42 bin personelle operasyon

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Giriş: 26.03.2022 11:59
Güncelleme:26.03.2022 12:00
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı 42.974 personel ve 313 dedektör köpeği ile 9.322 noktada operasyon yapıldı.
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