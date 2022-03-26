Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı 42 bin personelle operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı 42.974 personel ve 313 dedektör köpeği ile 9.322 noktada operasyon yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN