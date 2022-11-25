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Düzce'nin dışarıda 3. gece! Vatandaşlar bu geceyi de çadırda geçirdi

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 09:40
Korkutan Düzce depreminde 3. geceyi de Düzceliler çadırda geçirdi. AFAD Düzce için 27 milyon TL'lik acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiğini bildirdi. AFAD çadırlarında vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Düzce'de vatandaşlar hasar tespiti sonrası evlere girebilecek. Depremin ilk anından bu yana merkez üssünde bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer son durumu aktardı.
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