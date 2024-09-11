11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Düzce’de yanıltan yük kamerada! Sürücüler hem korktu hem güldü

Düzce’de yanıltan yük kamerada! Sürücüler hem korktu hem güldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2024 11:08
TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde ilginç bir olay kameralara yansıdı. TIR kupası yüklü aracın yolculuğu diğer sürücülerde kafa karışıklığına sebep oldu. Olayı fark eden arkadaş grubu, bu anları kahkahalar eşliğinde cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yanıltan yük kamerada
Yanıltan yük kamerada
Kalaslarla birbirine böyle girdiler
Kalaslarla birbirine böyle girdiler
İtirafçıdan çelişkili battaniye ifadeleri
İtirafçıdan çelişkili battaniye ifadeleri
Narin cinayetinde şüpheliler adliyede
Narin cinayetinde şüpheliler adliyede
CHP’ye teğmenler tepkisi!
CHP’ye teğmenler tepkisi!
Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız?
Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız?
BM’den Ayşenur için soruşturma çağrısı
BM’den Ayşenur için soruşturma çağrısı
Turizmde küresel bir marka: Türkiye
Turizmde küresel bir marka: Türkiye
ABD’de Türk aktivist Ayşenur tartışması
ABD’de Türk aktivist Ayşenur tartışması
Siberağ-6 operasyonları: 74 şüpheli yakalandı
“Siberağ-6” operasyonları: 74 şüpheli yakalandı
Narin cinayetinde gözaltındaki isimler A Haber’de açıklandı!
Narin cinayetinde gözaltındaki isimler A Haber'de açıklandı!
İtirafçı: Narin’in katili amca Salim Güran…
İtirafçı: Narin’in katili amca Salim Güran…
Daha Fazla Video Göster