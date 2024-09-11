Düzce’de yanıltan yük kamerada! Sürücüler hem korktu hem güldü

TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde ilginç bir olay kameralara yansıdı. TIR kupası yüklü aracın yolculuğu diğer sürücülerde kafa karışıklığına sebep oldu. Olayı fark eden arkadaş grubu, bu anları kahkahalar eşliğinde cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN