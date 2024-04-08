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Düzce’de ilginç anlar! Azrail sürücüleri uyardı: Bana iş çıkarmayın

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 10:13
Düzce'de motokuryelik yapan Resul Gür isimli vatandaş, Azrail kılığına girip bayram tatili için yola çıkan sürücüleri "Hızlı gitme, bana iş çıkarma" yazılı afişle uyardı.
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