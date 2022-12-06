Düzce'de hasar tespit çalışması tamam! Bakan Kurum: Ağır hasarlı 791 yapı var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce depremine ilişkin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, “66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Deprem sonrası yıkılacak ağır hasarlı 791 yapı var. Vatandaşlarımıza sağlıklı konutları hızla yapacağız.” Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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