Düzce’de 5,9 şiddetinde deprem! Sarıdere’de 7 ev ağır hasar aldı ve yıkılacak

Düzce’de dün meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardında yaralar sarılıyor. Vatandaşlar için çadırlar kurulurken battaniye ve gıda yardımları sürüyor. A Haber ekipleri de bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Sarıdere’de 7 bina ev hasar aldı ve yıkılacak. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.

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