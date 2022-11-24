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Düzce’de 5,9 şiddetinde deprem! Sarıdere’de 7 ev ağır hasar aldı ve yıkılacak

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 10:56
Düzce’de dün meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardında yaralar sarılıyor. Vatandaşlar için çadırlar kurulurken battaniye ve gıda yardımları sürüyor. A Haber ekipleri de bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Sarıdere’de 7 bina ev hasar aldı ve yıkılacak. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.
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