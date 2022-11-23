23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! Daha büyük deprem olur mu? İstanbul depreminin habercisi mi?

Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! Daha büyük deprem olur mu? İstanbul depreminin habercisi mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2022 10:12
Düzce’de dün 04,08 sularında 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar kendini panikle sokağa attı ve toplamda 50 kişi yaralandı. Depremin olduğu saatten itibaren 109’dan fazla artçı meydana geldi. Peki artçılar ne anlama geliyor? Daha büyük deprem olur mu? İstanbul depremim habercisi mi? Deprem neden birçok şehirde hissedildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Tolga Bekler, “Depremin çok fazla hissedilmesinin sebebi Düzce ve çevresinin dolgu malzemesi üzerine inşa edilmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle deprem dalgaları daha fazla hissediliyor. Türkiye’de hiçbir deprem sürpriz değildir.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Soylu’dan flaş açıklamalar
Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar
İstanbul depreminin habercisi mi?
İstanbul depreminin habercisi mi?
A Haber deprem bölgesinde
A Haber deprem bölgesinde
Eve girmek için kriktik uyarı!
Eve girmek için kriktik uyarı!
Gölyaka Belediye Başkanı A Haber’de
Gölyaka Belediye Başkanı A Haber'de
A Haber deprem bölgesinde!
A Haber deprem bölgesinde!
Daha büyük depremi tetikler mi?
Daha büyük depremi tetikler mi?
NTV spikeri canlı yayında depreme yakalandı
NTV spikeri canlı yayında depreme yakalandı
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
A Haber AFAD Genel Merkezi’nde!
A Haber AFAD Genel Merkezi’nde!
Hasarın boyutu ortaya çıktı
Hasarın boyutu ortaya çıktı
İstanbul depremini tetikler mi?
İstanbul depremini tetikler mi?
Daha Fazla Video Göster