Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! Daha büyük deprem olur mu? İstanbul depreminin habercisi mi?

Düzce’de dün 04,08 sularında 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar kendini panikle sokağa attı ve toplamda 50 kişi yaralandı. Depremin olduğu saatten itibaren 109’dan fazla artçı meydana geldi. Peki artçılar ne anlama geliyor? Daha büyük deprem olur mu? İstanbul depremim habercisi mi? Deprem neden birçok şehirde hissedildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Tolga Bekler, “Depremin çok fazla hissedilmesinin sebebi Düzce ve çevresinin dolgu malzemesi üzerine inşa edilmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle deprem dalgaları daha fazla hissediliyor. Türkiye’de hiçbir deprem sürpriz değildir.” dedi.

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