Duvarlar - PROPAGANDA

İnsanlar arasında yüzyıllardır yükselen duvarların nedeni ne? Beton bloklar ülke politikalarını nasıl şekillendiriyor? Propaganda'nın bu haftaki bölümünde insanları birbirinden ayıran nedenleri "duvarların dilinden" anlatacağız.

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