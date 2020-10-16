Duvar bahçenin çevreye zararı mı yararı mı var? Uzman isim A Haber'de açıkladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dikey bahçeleri kaldırması tarışmalara neden oldu. Yeşil alanlar sökülüp yerine grafiti çalışmaları yapıldı. Gerekçe olarak da bahçe peyzajının maliyetli olması gösterildi. Oysa duvar bahçelerinin denildiği gibi bir maliyeti olmadığı gibi kentin egzos ve gürültü kirliliğinin azaltılmasına da katkısı vardı. İşte dünya genelinde sıkça kullanılan duvar bahçelerinin şehir kirliliğine karşı faydaları...