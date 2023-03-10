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Düşük psikolojik bağışıklık hastalık sebebi! Psikolojik bağışıklık nasıl güçlü tutulur?

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 09:01
Özellikle son dönemdeki deprem felaketinin ardından ülkece zor durumlardan geçtik. Bu durum beraberinde farklı psikolojik rahatsızlıkları da getirdi. Uzmanlar işte tam da bu noktada uyardı. Psikolojik bağışıklığı güçlü tutmak önemli. İşte tüm detaylar…
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Düşük psikolojik bağışıklık hastalık sebebi
Düşük psikolojik bağışıklık hastalık sebebi
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