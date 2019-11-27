Düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerinin nefes kesen eğitimi | İşte o anlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen gücü amfibi deniz piyadeleri önemli görevlerde yer alıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İzmir’in Foça ilçesinde konuşlu Amfibi Deniz Piyade Tugayı’ndaki timler zorlu eğitimlerden geçiyor. İşte o nefes kesen anlar…