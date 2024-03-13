13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Düşmanın elini kolunu bağlayacak yerli ve milli silahlar! Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?

Düşmanın elini kolunu bağlayacak yerli ve milli silahlar! Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2024 00:50
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile güçlenmeye devam ediyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen, müşterek harekat yeteneklerini artıran yazılım tabanlı milli silahlara her geçen gün bir yenilik daha ekleniyor. Dünya’da Türkiye’nin savunma sanayisinde ki gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki herkesin konuştuğu yerli-milli silahlarla ne mesaj veriliyor? A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman yerli ve milli silah analizlerine dair detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?
Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?
Yeni harekat yolda mı?
Yeni harekat yolda mı?
Başkan Erdoğan’dan Hakkari’deki jandarmaya mesaj!
Başkan Erdoğan'dan Hakkari'deki jandarmaya mesaj!
AK Parti yaptı CHP’li Özel ballandıra ballandıra anlattı!
AK Parti yaptı CHP'li Özel ballandıra ballandıra anlattı!
‘Kirli para’ soruşturması!
‘Kirli para’ soruşturması!
Başkan Erdoğan’ın “son seçim” açıklaması!
Başkan Erdoğan’ın “son seçim” açıklaması!
Başkan Erdoğan ’Büyükelçiler ile iftar’ programında konuştu!
Başkan Erdoğan 'Büyükelçiler ile iftar' programında konuştu!
DEM’den skandal ’kürdistan’ çıkışı!
DEM'den skandal 'kürdistan' çıkışı!
Katil Cihantimur’un babasına yurt dışı yasağı!
Katil Cihantimur'un babasına yurt dışı yasağı!
İstanbul Havalimanı’nda ramazan coşkusu!
İstanbul Havalimanı’nda ramazan coşkusu!
AYM sadece hak ihlali kararı alabilecek!
AYM sadece hak ihlali kararı alabilecek!
İftara giden aile can verdi!
İftara giden aile can verdi!
Daha Fazla Video Göster