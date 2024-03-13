Düşmanın elini kolunu bağlayacak yerli ve milli silahlar! Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile güçlenmeye devam ediyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen, müşterek harekat yeteneklerini artıran yazılım tabanlı milli silahlara her geçen gün bir yenilik daha ekleniyor. Dünya’da Türkiye’nin savunma sanayisinde ki gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki herkesin konuştuğu yerli-milli silahlarla ne mesaj veriliyor? A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman yerli ve milli silah analizlerine dair detayları anlattı.

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