Düşman kardeşler barıştı! İran ve Suudi Arabistan 7 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atayacak

Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları, Çin'in arabuluculuğunda 2016'dan bu yana ilk kez bir araya geldi. İki ülke, 7 yıl sonra büyükelçiliklerini yeniden açma kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'dan aktardı.

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