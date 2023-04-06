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Düşman kardeşler barıştı! İran ve Suudi Arabistan 7 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atayacak

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 16:47
Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları, Çin'in arabuluculuğunda 2016'dan bu yana ilk kez bir araya geldi. İki ülke, 7 yıl sonra büyükelçiliklerini yeniden açma kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'dan aktardı.
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