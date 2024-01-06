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Dünya’nın takip ettiği görüşmede neler oldu? ABD’li bakan önce Hakan Fidan ardından Erdoğan ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 22:04
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken önce Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan daha sonrasında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede neler konuşuldu? F-16 konusunda Türkiye-Amerika arasında görüşmeler devam ediyor. Bu ay içerisinde Amerikan Temsilciler Meclisinde görüşülecek. Uzman isimler A Haber canlı yayınında gündeme dair konuları değerlendirdiler.
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