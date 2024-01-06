Dünya’nın takip ettiği görüşmede neler oldu? ABD’li bakan önce Hakan Fidan ardından Erdoğan ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken önce Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan daha sonrasında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede neler konuşuldu? F-16 konusunda Türkiye-Amerika arasında görüşmeler devam ediyor. Bu ay içerisinde Amerikan Temsilciler Meclisinde görüşülecek. Uzman isimler A Haber canlı yayınında gündeme dair konuları değerlendirdiler.

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