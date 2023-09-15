Dünyanın konuştuğu Putin-Kim zirvesi! O görüşmede neler konuşuldu, hangi anlaşmalar imzalandı?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya temaslarını sürerken Putin ve kim arasındaki görüşme dünya basınında yankı bulmaya devam ediyor. Peki dünyanın konuştuğu o görüşmede neler yaşandı, hangi anlaşmalar imzalandı? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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