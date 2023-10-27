Dünyanın konuştuğu gazeteci Vail el-Dahduh A Haber’de: Eşim, oğlum, kızım şehit oldu

Saldırılarda ailesini kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail el-Dahduh o anları A Haber’de anlattı. Vail el-Dahduh, Hakikatten çok acı ve zor bir durum. Çok büyük bir acımız var. Bunlar asla beklemediğimiz şeylerdi. Çok savaşlar yaşadık daha önce ancak bunun gibisini hiç yaşamadık. Çok ağır bir savaş şu an üzerimizde. Hiçbir kırmızı çizgisi bulunmayan bir savaş. O kırmızı çizgilerin hepsini aştı şu anda İsrail. Çarşılar, evler, camiler, okullar… Zaten şehit düşenler kendi evlerinde şehit düştüler. Evleri üzerlerine yıkıldı. Benim ailem de maalesef böyle bir durumu yaşadı." dedi.

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