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Dünyanın gözü Türk silahlarında olacak! Milli füzelerin test aşaması A Haber'de yorumlandı: Dünyada başka örneği yok

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Giriş: 09.08.2023 22:45
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, bu hafta uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu (Siper) test edecek. Karadeniz’de Edirne-Giresun arasında 850 km’lik bir alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilirken, Türkiye bu alanda dünyaya örnek olacak hava savunma sistemlerini devreye alıyor. Türkiye’nin en güçlü silahlarını test edeceği ve dünyanın dikkatle izleyeceği test aşaması A Haber’de detaylarıyla yorumlandı. Stratejist Doktor Eray Güçlüer, silahlar hakkında yaptığı açıklamada, "Dünyada başka örneği yok! ABD'nin Türk 'Siper'lerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime değinen Güçlüer, "Yunanistan’dan kalkabilecek herhangi bir uçağı, Yunan anakarasından çıkmadan vurabiliriz" dedi.
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