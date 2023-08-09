09 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünyanın gözü Türk silahlarında olacak! Milli füzelerin test aşaması A Haber'de yorumlandı: Dünyada başka örneği yok
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, bu hafta uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu (Siper) test edecek. Karadeniz’de Edirne-Giresun arasında 850 km’lik bir alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilirken, Türkiye bu alanda dünyaya örnek olacak hava savunma sistemlerini devreye alıyor. Türkiye’nin en güçlü silahlarını test edeceği ve dünyanın dikkatle izleyeceği test aşaması A Haber’de detaylarıyla yorumlandı. Stratejist Doktor Eray Güçlüer, silahlar hakkında yaptığı açıklamada, "Dünyada başka örneği yok! ABD'nin Türk 'Siper'lerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime değinen Güçlüer, "Yunanistan’dan kalkabilecek herhangi bir uçağı, Yunan anakarasından çıkmadan vurabiliriz" dedi.