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Dünyanın gözü Tayfun balistik füzesinde! O özelliğine dikkat çektiler

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Giriş: 24.05.2023 13:14
Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı dün Rize'de gerçekleşti. Dünya da Tayfun'u yakından takip ediyor. Uluslararası haber ajansları Tayfun'un bir özelliğine dikkat çekti.
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