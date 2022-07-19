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Dünyanın gözü Tahran’daki zirvede! Görüşmeler Suriye’deki duruma nasıl yansır?

A Haber
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Giriş: 19.07.2022 11:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya lideri Putin ile 3’lü bir zirve yapacak. Tüm dünyanın gözü buradan çıkacak kararlarda. Peki İran'daki kritik zirve sonrası harekat olur mu? Tahran'daki görüşmeler Suriye'deki duruma nasıl yansıyacak? Suriye’de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ayrıntıları aktardı.
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