Dünyanın gözü önünde savaş suçu

Katil İsrail 30 gündür sivilleri bombalıyor. Masum çocukları katlediyor. Can kaybı gün geçtikçe artıyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, son durumu bölgeden aktardı. Canlı yayında çatışma sesleri yükseldi. Gazze üzerinden kim ne planlıyor? Katil İsrail’in saldırıları ile Orta Doğu’da kimin ajandasında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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