24 Mart 2022, Perşembe
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Dünyanın gözü NATO zirvesinde! Başkan Erdoğan hangi liderlerle görüşecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO olağanüstü liderler zirvesine katılıyor. Ukrayna gündemiyle toplanan zirvede Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. NATO liderler zirvesinde önceden kaydedilmiş bir video ile seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya fosfor bombası kullandı" dedi. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar Brüksel'den aktardı.