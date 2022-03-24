24 Mart 2022, Perşembe
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Dünyanın gözü NATO zirvesinde! Başkan Erdoğan hangi liderlerle görüşecek?
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna gündemiyle bugün olağanüstü toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Başkan Erdoğan burada liderlerle görüşmeler yapacak. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar Bürüksel'den aktardı.