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Dünyanın gözü NATO zirvesinde! Başkan Erdoğan hangi liderlerle görüşecek?

A Haber
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Giriş: 24.03.2022 09:16
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna gündemiyle bugün olağanüstü toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Başkan Erdoğan burada liderlerle görüşmeler yapacak. Detayları A Haber muhabiri Fatih Özyar Bürüksel'den aktardı.
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