25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Dünyanın gözü kritik NATO görüşmesinde! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'da! Türkiye'nin talepleri neler?
Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle harekete geçen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları devam ediyor. Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye ile görüşmek için heyetler dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Görüşmenin bugün saat 13.00'te başlayacağı ifade edildi. Görüşme sonrasında yazılı açıklama yapılacağı ifade edildi. İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan toplantı sona erdi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.