Dünyanın gözü Erdoğan – Putin zirvesinde

Başkan Erdoğan ve Putin bugün Soçi’de tahıl koridorunu görüşüyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN