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Dünyanın gözü Erdoğan – Putin zirvesinde

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 14:38
Başkan Erdoğan ve Putin bugün Soçi’de tahıl koridorunu görüşüyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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