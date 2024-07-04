Dünyanın gözü Astana’daki zirvede! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Putin görüşmesi Batı’ya damga vurdu. Kritik zirve neden önemli? ABD’de yeniden Joe Biden mı? Donald Trump mı? Merih Demiral’ın bozkurt selamı neden rahatsız etti? Akademisyen Prof. Dr. Burak Küntay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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