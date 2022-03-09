Dünyanın gözü Antalya'da olacak! Lavrov bugün Türkiye’ye geliyor

Türkiye barış için yoğun mesai harcadı, bu çabalar sonuç vermeye başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki üst düzey ilk temas Türkiye'de olacak. İki ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek. Türkiye her iki ülkeyle de diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri. Diplomasideki bu avantaj masaya da yansıyacak. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye’ye geliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN