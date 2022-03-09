09 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünyanın gözü Antalya'da olacak! Lavrov bugün Türkiye’ye geliyor
Türkiye barış için yoğun mesai harcadı, bu çabalar sonuç vermeye başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki üst düzey ilk temas Türkiye'de olacak. İki ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelecek. Türkiye her iki ülkeyle de diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri. Diplomasideki bu avantaj masaya da yansıyacak. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye’ye geliyor.