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Dünyanın en pahalı yollarını Türkiye kullanıyor yalanı çöktü! İşte o araştırma

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Giriş: 05.07.2021 10:52
Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yılda çok sayıda havalimanı, otoyol ve köprü inşa ederek önemli adımlar attı. Muhalefetin sürekli diline doladığı yap-işlet-devret projelerindeki garanti sayıları İzmir Otoyolu’nda sağlandı. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun hemen hemen her etabında garantiyi karşılama oranı yüzde 100’ü geçti.  Öte yandan dünyanın en pahalı yollarını Türkiye kullanıyor yalanı çöktü. A Haber canlı yayınına çıkan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yaptığı araştırmayı yayında milyonlarla paylaştı.
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