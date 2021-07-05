Dünyanın en pahalı yollarını Türkiye kullanıyor yalanı çöktü! İşte o araştırma

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yılda çok sayıda havalimanı, otoyol ve köprü inşa ederek önemli adımlar attı. Muhalefetin sürekli diline doladığı yap-işlet-devret projelerindeki garanti sayıları İzmir Otoyolu’nda sağlandı. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun hemen hemen her etabında garantiyi karşılama oranı yüzde 100’ü geçti. Öte yandan dünyanın en pahalı yollarını Türkiye kullanıyor yalanı çöktü. A Haber canlı yayınına çıkan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yaptığı araştırmayı yayında milyonlarla paylaştı.

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