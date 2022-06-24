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Dünyanın en büyük helikopterlerinden Mi26'nın Marmaris'te yangınla mücadelesi görüntülendi

AA
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Giriş: 24.06.2022 10:51
Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahale eden ve dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopterin alevlerle mücadelesi Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.
Mi26’nın yangınla mücadelesi görüntülendi
Mi26'nın yangınla mücadelesi görüntülendi
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