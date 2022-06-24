24 Haziran 2022, Cuma
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Dünyanın en büyük helikopterlerinden Mi26'nın Marmaris'te yangınla mücadelesi görüntülendi
Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahale eden ve dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopterin alevlerle mücadelesi Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.