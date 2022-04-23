Dünyanın en büyük bayrak balonu havalandı

Kapadokya'da üretilen dünyanın en büyük bayrak balonu Kapadokya'da havalandı. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede üretilen ve üzerinde Türk bayrağı figürü bulunan bayrak balon, dünyanın en büyük bayrak balonu unvanını da almış oldu. Balon 432 metre karelik bir yüzeye sahip.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN