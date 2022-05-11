Dünyanın en büyük 7 gemisinden biri Aydın’da!

Dünyanın en büyük 7 gemisinden biri olan kruvaziyer gemisi Kuşadası Limanı’na yanaştı. Bu yıl 500 gemi Kuşadası Limanı’na gelecek ve bununla beraber 1,5 milyon yolcunun gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla kent ekonomisi ve turizmde artış olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör değerlendirdi.

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