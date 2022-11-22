22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünyanın en büyük 5'inci barajı! Yusufeli bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Ekonomiye ve enerjiye dev katkı

Dünyanın en büyük 5'inci barajı! Yusufeli bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Ekonomiye ve enerjiye dev katkı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2022 09:45
Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak Yusufeli Barajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla törenle açılacak. Dev baraj yıllık 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak.
Yusufeli bugün açılıyor!
Yusufeli bugün açılıyor!
Başkan Erdoğan-Sisi görüşmesi korkuttu
Başkan Erdoğan-Sisi görüşmesi korkuttu
Ekonomik tedbir ve denetlemelerde yeni aşama
Ekonomik tedbir ve denetlemelerde yeni aşama
Halk TV’de skandal ’Kürdistan’ sözleri
Halk TV'de skandal 'Kürdistan' sözleri
Yılmaz Ateş: CHP Türkiye çizgisinden saptı
Yılmaz Ateş: CHP Türkiye çizgisinden saptı
Türkiye’nin adımı ABD’yi rahatsız etti
"Türkiye'nin adımı ABD'yi rahatsız etti"
184 terörist öldürüldü
184 terörist öldürüldü
Kara harekatı için eller tetikte!
Kara harekatı için eller tetikte!
Kara harekatı an meselesi
Kara harekatı an meselesi
Eski savaş pilotu PKK kanalında TSK’yı suçladı
Eski savaş pilotu PKK kanalında TSK'yı suçladı
HDP’li Günay PKK’nın kanalında CHP’ye seslendi
HDP'li Günay PKK'nın kanalında CHP'ye seslendi
TSK’dan PKK’ya bombardıman
TSK'dan PKK'ya bombardıman
Daha Fazla Video Göster