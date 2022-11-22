22 Kasım 2022, Salı
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Dünyanın en büyük 5'inci barajı! Yusufeli bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Ekonomiye ve enerjiye dev katkı
Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak Yusufeli Barajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla törenle açılacak. Dev baraj yıllık 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak.