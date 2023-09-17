17 Eylül 2023, Pazar
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Dünyanın dikkati üzerimizde! ABD: Türkiye ve BM tahıl girişimini canlandırmak için yoğun çalışıyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmak için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.