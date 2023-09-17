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Dünyanın dikkati üzerimizde! ABD: Türkiye ve BM tahıl girişimini canlandırmak için yoğun çalışıyor

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Giriş: 17.09.2023 18:48
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmak için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.
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