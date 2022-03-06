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Dünyanın beklediği görüşme sona erdi: Başkan Erdoğan ve Putin arasında Rusya-Ukrayna diplomasisi.

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2022 14:12
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artıyor. Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ canlı yayında aktardı.
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