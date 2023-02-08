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Dünyadan Türkiye’ye yardım! Toplanan yardımlar uçaklarla gönderiliyor

A Haber
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Giriş: 08.02.2023 12:08
Son dakika haberleri. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremden sonra dünyadan Türkiye’ye yardımlar geliyor. Avustralya Melbourne’de Türkiye için toplanan yardımlar kargo uçaklarıyla Türkiye’ye gönderiliyor. O noktada yapılanları A Haber canlı yayınına katılan iş adamı Tansu Çöğür anlattı.
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