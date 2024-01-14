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Dünyadan Türkiye’ye taziye mesajları! Azerbaycan’dan “Yanınızdayız” mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 15:52
Irak'ın kuzeyinde 9 Mehmetçik’in şehit olmasının ardından dost ve kardeş ülkeler taziye mesajları yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yayımladığı taziyede ise saldırıyı gerçekleştirenlerden "terörist" olarak bahsedildi. PKK'yı silahlandıran ABD'den, "Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız" mesajı geldi.
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