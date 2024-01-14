14 Ocak 2024, Pazar
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Dünyadan Türkiye’ye taziye mesajları! Azerbaycan’dan “Yanınızdayız” mesajı
Irak'ın kuzeyinde 9 Mehmetçik’in şehit olmasının ardından dost ve kardeş ülkeler taziye mesajları yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yayımladığı taziyede ise saldırıyı gerçekleştirenlerden "terörist" olarak bahsedildi. PKK'yı silahlandıran ABD'den, "Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız" mesajı geldi.