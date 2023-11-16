16 Kasım 2023, Perşembe
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Dünyada Müslüman sürgünleri
Yurdundan milletinden sürgün edilmek... Doğup büyüdüğün yeri arkada bırakmak, elbette çok zor. Son sürgünün adresi, İsrail'in günlerdir soykırım yaptığı Gazze... Birleşmiş Milletlere göre, İsrail'in saldırılarında 1,6 milyon Gazzeli yerinden oldu. Bu sürgün ilk değil. Detaylar son 100 yılda sürgün edilen Müslümanlarla ilgili hazırladığımız haberimizde...