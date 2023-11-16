Dünyada Müslüman sürgünleri

Yurdundan milletinden sürgün edilmek... Doğup büyüdüğün yeri arkada bırakmak, elbette çok zor. Son sürgünün adresi, İsrail'in günlerdir soykırım yaptığı Gazze... Birleşmiş Milletlere göre, İsrail'in saldırılarında 1,6 milyon Gazzeli yerinden oldu. Bu sürgün ilk değil. Detaylar son 100 yılda sürgün edilen Müslümanlarla ilgili hazırladığımız haberimizde...

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