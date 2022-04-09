09 Nisan 2022, Cumartesi
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Dünyada her yıl 26 bin kişi mayın kurbanı oluyor! Mayın ilk ne zaman kullanıldı?
Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Karadeniz'e yayılan mayınlar, bu tehlikeli silahı, yeniden dünyanın gündemine taşıdı. Dünyada her yıl 26 bin kişi mayın kurbanı oluyor. Ne yazık ki ölen ya da yaralananların yarısı çocuk. Uluslararası anlaşmalarla yasaklanan kara mayınları, neden hala can almaya devam ediyor? İşte tüm detaylar…