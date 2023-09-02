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Dünyada eşi benzeri olmayan 432 parçalık Karun Hazineleri Uşak’taki müzede

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 11:14
Uşak Arkeoloji Müzesi'nde 2 bin 500 yıllık Karun Hazineleri sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler anlattı.
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