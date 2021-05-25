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Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün

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Giriş: 25.05.2021 15:53
Güncelleme:25.05.2021 16:03
İstanbul'un güzel siluetini anten çöplüğünden kurtararak aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan Çamlıca Kulesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılması beklenen tören ile 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te resmen hizmete açılacak.
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