23 Eylül 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünyaca ünlü astronotlar Türkiye’ye geliyor! Milli Uzay Programı meyvelerini veriyor
Türkiye'nin Milli Uzay Programı meyvelerini veriyor. Dünyaca ünlü astronotlar Türkiye'ye geliyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5 gün boyunca, 70'i aşkın dünyaca ünlü astronotun Bursa'da ağırlanacağını duyurdu. Ayrıntıları Yusuf Gül Bursa'dan aktardı.