17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dünya yeni krize doğru mu gidiyor? İsviçre bankalarının batma tehlikesi ne anlama geliyor?

Dünya yeni krize doğru mu gidiyor? İsviçre bankalarının batma tehlikesi ne anlama geliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 14:09
İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için İsviçre Merkez Bankası müdahale etti. Bu adım piyasaları sakinleştirdi ancak uzmanlara göre küresel bankacılık piyasasında yeni sarsıntılar yaşanabilir. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP’den Sürecin öncüsüyüz çıkışı
HDP'den "Sürecin öncüsüyüz" çıkışı
PKK’lıları taşıyan helikopter Avrupa yapımı çıktı
PKK'lıları taşıyan helikopter Avrupa yapımı çıktı
Mehmetçik’ten mobil temizlik ünitesi!
Mehmetçik'ten mobil temizlik ünitesi!
Dünya yeni krize doğru mu gidiyor?
Dünya yeni krize doğru mu gidiyor?
Ankara’da kritik zirve! Gündem NATO
Ankara'da kritik zirve! Gündem NATO
Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye şok tavır!
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye şok tavır!
Kandil HDP’den, HDP koalisyondan ne istiyor?
Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor?
İnşaat demirine ’Darphane’ takibi
İnşaat demirine 'Darphane' takibi
Konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?
Konteyner kent çalışmaları! Kaç kişi barınacak?
CHP’nin HDP sempatisi
CHP’nin HDP sempatisi
’’HDP öncülük edecek’’
''HDP öncülük edecek''
Kimlik oyunu! Millet sofra aldatmacası
Kimlik oyunu! Millet sofra aldatmacası
Daha Fazla Video Göster