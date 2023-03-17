Dünya yeni krize doğru mu gidiyor? İsviçre bankalarının batma tehlikesi ne anlama geliyor?

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için İsviçre Merkez Bankası müdahale etti. Bu adım piyasaları sakinleştirdi ancak uzmanlara göre küresel bankacılık piyasasında yeni sarsıntılar yaşanabilir. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra aktardı.

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