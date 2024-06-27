Dünya yeni bir savaşın son noktasında mı? 3. Dünya Savaşı artık çok mu yakın?

Dünyanın gözü kulağı İsrail - Lübnan sınırında. Orta Doğu'da bitmeyen savaşın yeni cephesi Lübnan mı oluyor? Hizbullah'ın İsrail hedeflerini tek tek gösterdiği drone görüntüleri ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi. Ülger, “ABD ve İsrail Lübnan konusunda farklı görüşlere sahipler. İkili tavırlar sergileyen ABD Gazze savaşının sonlanmasını istiyor. Netanyahu’ya yapılan baskı etkili olmadı ve iktidarını korumak için çeşitli yollara başvuruyor. ABD ve İsrail arasında görüş ayrılığı olduğunu net şekilde görüyoruz. Ancak ABD İsrail’e yönelik bir saldırı olursa koruyacağını da ifade ediyor. ABD burada durumu kontrol altına almak istiyor. İsrail Gazze’de başarısız oldu buradan çekilecek bunu perdelemek için Lübnan sınırındaki olaylar kullanılacak. İşte bu kisve altında İsrail Gazze’deki başarısızlığını gizlemeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.