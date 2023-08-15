Dünya Türkiye'yi yakından takip ediyor! İşte dış politikada yeni dönemin şifreleri

Türkiye'nin stratejik konumu, küresel ve bölgesel mevzularda oynadığı kilit rol nedeniyle yeni dönemde izlenecek dış politika güzergahı dünya tarafından da yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen 14'üncü Büyükelçiler Konferansı sonrasında dış politikada atılacak adımlar da şekillendi.