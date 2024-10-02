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Dünya televizyonlarında ilk kez A Haber'de! İşte İran füzesinin düştüğü yer

Dünya televizyonlarında ilk kez A Haber'de! İşte İran füzesinin düştüğü yer

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 11:09
İsrail saldırılarının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. A Haber dünya televizyonlarında bir ilki gerçekleştirerek o bölgeyi görüntüledi. İslim İstanbullu o noktadan gelişmeleri aktardı. Ertan Tuna saldırının şiddetini görüntüledi.
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