Dünya televizyonlarında ilk kez A Haber'de! İşte İran füzesinin düştüğü yer

İsrail saldırılarının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. A Haber dünya televizyonlarında bir ilki gerçekleştirerek o bölgeyi görüntüledi. İslim İstanbullu o noktadan gelişmeleri aktardı. Ertan Tuna saldırının şiddetini görüntüledi.

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