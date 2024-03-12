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Dünya sustu acılar büyüdü | Gazze’de kadın ve çocuk soykırımı! Bazı acılar nefes kesiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.03.2024 16:14
Dünya sessiz kalınca Gazze'de acılar büyüdü. 21. yüzyılda İnsanlık ağır ve acı bir sınavla daha yüzleşti. 5 ayda 13 bini çocuk, 9 bini kadın 30 binden fazla Filistinli katledildi. Acılar öyle büyüdü ki bombalardan kurtulan yavrular bir parça ekmek bulunca bayram sevinci yaşar hale geldi. Ekibimizden Fatih Tekcan Gazze'deki kadın ve çocuk soykırımı kaleme aldı Serkan Yılmaz seslendirdi. İşte tüm detaylar…
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