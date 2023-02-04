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Dünya siyasetçilerinden Başkan Erdoğan'a teşekkürler
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ! TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF
(22 TEMMUZ 2022)
KÜRESEL GIDA KRİZİNİN ÖNLENMESİNDEKİ KİLİT ROLÜ DOLAYISIYLA TEBRİK ETTİ
SENEGAL CUMHURBAŞKANI MACKY SALL:
(21 ARALIK 2022)
"KÜRESEL GİDA KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLDUĞUNUZUN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:
(22 TEMMUZ 2022)
"ELDE EDİLEN SONUÇLARA KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"
İSVEÇ ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI ANN LINDE:
(22 TEMMUZ 2022)
"KÜRESEL GIDA KRİZİNİ HAFİFLETME ÇABALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
ABD BAŞKANI JOE BIDEN
(15 KASIM 2022)
SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLAYAN ÇABALARI DOLAYISIYLA TEŞEKKÜR ETTİ
NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG:
(4 KASIM 2022)
"TAHIL ANLAŞMASININ DEVAM ETMESİNDEKİ ROLÜ NEDENİYLE TEŞEKKÜRLERİMİ İLETTİM"
RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN:
(13 EKİM 2022)
"İSTANBUL ANLAŞMASI KAPSAMINDA UKRAYNA TAHILINI ALAN ÜLKELER, ERDOĞAN'A MİNNETTAR OLMALI"
İNGİLTERE ESKİ BAŞBAKANI BORİS JOHNSON
(3 EYLÜL 2022)
ERDOĞAN'I "TÜRKİYE'NİN KAÇINILMAZ KÜRESEL LİDERLİĞİNDEN" ÖTÜRÜ TEBRİK ETTİ
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİ:
(22 TEMMUZ 2022)
"ERDOĞAN'A ÇABALARINDAN DOLAYI MİNNETTARIM"
BM GENEL SEKRETERİ ANTONİA GUTERRES
(22 TEMMUZ 2022)
"SİZİN KOLAYLAŞTIRICILIĞINIZ VE ISRARINIZ BU SÜRECİN HER AŞAMASINDA HAYATİ ÖNEME SAHİPTİ"
II. KRİZİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN DİPLOMATİK ÇABALAR
HOLLANDA BAŞBAKANI MARK RUTTE:
(22 MART 2022)
"TÜRKİYE BU İHTİLAFTA KİLİT BİR ROL OYNUYOR. SAYIN ERDOĞAN'IN BU ROLÜ ÜSTLENMESİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUM"
POLONYA CUMHURBAŞKANI ANDRZEJ DUDA:
(16 MART 2022)
"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR ETTİM ÇABALARI İÇİN. BARIŞ İÇİN NE KADAR UĞRAŞTIĞINI BİLİYORUM"
BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RUMEN RADEV:
(9 ARALIK 2022)
"ÖZELLİKLE DE UKRAYNA'DAKİ DURUMUN DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMESİ KONUSUNDA GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ ÇABAYI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"
ÜRDÜN SENATO BAŞKANI FAYSAL AL-FAYİZ:
"ERDOĞAN, ŞU ANDA RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA GÖRÜŞLERİN BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRILMASI KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"
(29 KASIM 2022)