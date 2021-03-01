Dünya övüyor muhalefet eleştiriyor! Amaçları Türkiye'yi aşısız bırakmak mı?

Son dakika haberine göre Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini kimler neden manipüle ediyor? Nasıl bir karalama kampanyası yürütülüyor? Koronavirüs ile mücadeledeki başarı neden rahatsız ediyor? Amaçları Türkiye'yi aşısız bırakmak mı? Tüm bu soruların yanıtını İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Bir süredir koronavirüs ile mücadele ediyoruz ve Türkiye aşılamada artık 10 milyona yaklaştı. Türkiye'de süreç çok hızlı işliyor. Henüz aşı üreticisi bir ülke sınıfına girmesek bile... Ama maalesef Çin aşısı üzerinden ve aşının Türkiye'ye geliş süreleri üzerinden Türkiye'ye karşı algı operasyonlarına şahit oluyoruz. Türkiye'deki bu garip iddiaların ardından arıcı firma Keymen İlaç'tan açıklama geldi. Firmadan yapılan açıklamada "Aşı üreticilerinin, Mayıs ayında milyarlarca para hibe eden ülkelere bile aşı tedarik edemediklerinin, ilgili ülkelerin üreticileri mahkemeye vereceklerinin ortada olduğu bir dönemde, bir milyon doz aşının hibe edildiği ve bunun üzerinden yolsuzluk yapıldığı algısını yaratmak, en hafif tabiri ile kötü niyettir." ifadeleri kullanıldı. Neden çıkıyor bu iddialar? Koronavirüs ile mücadeledeki başarı neden rahatsız ediyor? İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın açıklamaları:

Yayından önce bu konuyu araştırdım. Güvenilir kaynaklardan da önemli bilgiler edindim. Şu dakika itibariyle birlikte toplam aşılanan sayı Türkiye'de 8 milyon 876 bine ulaştı. Bunların 7 milyon 34 bini ilk doz aşıyı oldu. 8 milyon 481'i de 2. doz aşıyı oldu. Şimdi dünya geneline baktığımız zaman Türkiye en çok aşılamayı yapan ilk 5 ülke arasında. Yani bu gerçekten inanılmaz bir başarı. "Türkiye'ye aşı gelmiyor? Türkiye aşılamada geç kaldı, anlaşmayı yapamadı" gibi birçok söylentiden sonra "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz" ya da "At binenin kılıç kuşananın" sözleri gerçek oldu. Yani dünyada ilk 5 arasında olan bir Türkiye var. Faz-3 çalışmaları halen devam ediyor onlar da devreye girdikten sonra Türkiye'nin durumu çok daha netleşecek.

TÜRKİYE 5 ÜLKE ARASINA GİRDİ

Bir de işin Avrupa boyutu, dünya boyutu var. Baktığımız zaman Fransa 4,5 milyona yeni ulaştı, Almanya 6 milyona ulaştı, o çok övdükleri Kuzey ülkeleri Norveç, Fillandiya ve İsveç, Türkiye'nin çok gerisinde kaldı. Avrupa Birliği ona keza... Kanada yerlerde sürünüyor. İlk aşıyı üreten Çin bile, ilk 100 kişinin aşı oranına baktığımız zaman Türkiye'nin çok gerisinde. Rusya bir tarafta kendi aşısı var ama yine çok geride. Ama Türkiye (ulusal güvenlik meselesi) bütün bunlara rağmen bunu gerçekleştirdi, 5 ülke arasına girdi ve hızla da devam ediyor. Daha da üst sıralara tırmanma yolunda.

KILIÇDAROĞLU YALANLARI PEŞ PEŞE SIRALADI

Alman ZDF televizyonu "Türkiye'yi Almanya'yı nasıl geçer?" diye bir haber yaptı. Türkiye'nin aşılamadaki başarısı ve Almanya'nın neden geri kaldığı anlatılıyor. Orada iki tane husus var; Türkiye'nin yaptığı anlaşma, otomasyon ve elektronik sistemi ve elektronik sistemin tüm yurda eşit şekilde yayılması, daha bile ulaşması, kim nerede hepsinin ön görülmesi... Bu otomasyon sayesinde Almanlar Türkiye'nin Almanya'yı geçtiğini iddia ediyor.

Bir de baktık ki geçen hafta salı günün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kopya çekercesine bir video hazırlanmış. Karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalanları peş peşe sıraladı. Ardından birçok açıklama geldi. Ama bekliyoruz yarını bu sözlerini düzeltecek mi? Ben size şimdiden söyleyeyim hiçbir şekilde düzeltmeyecek. Bir şeylerin önünü almaya çalışıyordu onu da yaptı: Çamur at izi kalsın mantığı ile. Ama bu bir ulusal güvenlik meselesi ve Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin ulusal güvenlik konusuyla ilgili bir durumu baltalamaya çalışıyor. Bunun literatürde karşılığı çok net ve açık.

KİMLER NEDEN MANİPÜLE EDİYOR?

Bunun nedeni Türkiye hiç ummadıkları şekilde aşılamada çok başarılı oldu. Pandemide bütün dünya ülkeleri ve geliş olan ülkeler yüzde 7'ler 8'ler hatta 9'lar oranında küçülürken Türkiye büyümeyi başardı. Türkiye'nin ekonomisi pandemiye rağmen diz çökmedi ve yola devam ediyor. Şimdi sıra geldi aşıya... Baktılar ki tutulamıyor, Türkiye işini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE ARACI FİRMAYI ARADAN ÇIKARTTI

Ardından Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki; 12 milyon dolar ödendi. Öğrendim bilgiye göre 12 milyon dolar ödenmedi. Böyle bir bilgi yok. Maske ve aşı savaşlarının yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye aşı bedava verilir mi? Ardından çıktı dedi ki; aracı firma var, aracı bu firmaya ödeme yapıldı. Aracı firmaya tek bir kuruş bile ödenmedi. Türkiye aracı firmayı aradan çıkarttı ve kasım ayında Çin Sinovac firması ile anlaşmayı direkt olarak imzaladı. Ortada aracı firma yok, aracı firmaya ödene 100 doları falan da geçtim bir cent bile ödenmedi.